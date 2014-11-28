​Во Франции появился первый в мире плавучий бассейн

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Жителям французского Намюра предложили оценить первый в мире плавучий бассейн.

Как передает Report, данная концепция абсолютно нова тем, что ее установили на естественном водоеме.

Основным вопросом при конструкции уникального бассейна стало финансирование. Учитывалось все, начиная от материалов, заканчивая согласованием цветовой гаммы и системы подогрева и фильтрации воды.

Помимо этого инженеры постарались максимально упростить монтаж и демонтаж конструкции, чтобы водоемы также были доступны купальщикам.

Данное изобретение является на 100% европейским. Все детали плавучей конструкции произведены в пределах Евросоюза.