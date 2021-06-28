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Во Франции построили самую высокую башню из деревянного конструктора

Во Франции построили самую высокую башню из деревянного конструктора Французские скауты установили мировой рекорд, построив самую высокую башню из деревянного конструктора высотой почти 19 метров.
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28 июня 2021 г. 17:59
Во Франции построили самую высокую башню из деревянного конструктора

Французские скауты установили мировой рекорд, построив самую высокую башню из деревянного конструктора высотой почти 19 метров.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает радиостанция France 3.

Команде из четырех скаутов из Гренобля понадобилось три дня, чтобы собрать башню из 12 тысяч деталей нидерландского конструктора Kapla и побить предыдущий рекорд 2016 года.

Новая башня возводилась в скалодромном комплексе в Мюлузе. Радиостанция отмечает, что команде понадобилось три месяца на подготовку к "строительству", три дня работы и три секунды на разрушение построенной башни.

"Мы чувствуем, что свободны, мы очень счастливы, что закончили, что нам удалось все сделать. Это суперкруто", - рассказал радиостанции один из участников команды.

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