​Во Франции назвали самое дорогое в мире вино

Отныне самое дорогое вино в мире производится не в Бургундии, как это было зарегистрировано еще недавно, а на юго-западе Франции на территориях бордосских вин.

Как передаёт Report, об этом сообщило французское профессиональное издание Vitisphere.

Эти лавры перешли от знаменитого бургундского «Le Domaine de la Romanee-Conti», или, как его называют в среде знатоков, DRC, к «Liber Pater» - вину AOC (Appellation d'Origine Controlee - контролируемое наименование по происхождению) Graves - винодельческого субрегиона Грав в составе региона вин бордо.

Ставший самым дорогим из бордосских вин в минувшем году, Liber Pater отныне продается по самой дорогой в мире цене за бутылку, обойдя главного конкурента - DRC.

Основатель в 2006 году хозяйства Liber Pater Лоик Паске оценивает вино урожая 2015 года в 30 тыс. евро за бутылку, что в семь раз дороже обычной средней цены вин этого производителя.