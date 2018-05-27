Во Франции бутылка вина эпохи Людовика XVI продана за 120 тысяч долларов

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Вино, датированное 1774 годом, продано с аукциона на востоке Франции за рекордную сумму в 103 700 евро (120 800 долларов).

Как сообщает Report, в раритетной бутылке содержится так называемое желтое вино (vin jaune - особый сорт сухого белого вина), произведенное в департаменте Юра. Виноград, который пошел на его изготовление, был собран в годы правления короля Людовика XVI.

На аукционе были проданы еще две бутылки из той же коллекции: одна ушла за 76 250 евро, а другая - за 73 200 евро.

Все три бутылки емкостью 0,87 л каждая были произведены на винном дворе Анатоля Верселя.

На протяжении двух с половиной столетий ими владели потомки винодела, проживающие в городе Арбуа, винной столицы Юры. Это вино считается одним из старейших из существующих на планете.

Покупателями стали канадцы, а также анонимный покупатель со связями во Франции, который приобрел вино для неких американцев.