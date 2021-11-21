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Во Франции бочку вина продали на благотворительном аукционе за €800 тыс.

Во Франции бочку вина продали на благотворительном аукционе за €800 тыс. Бочка вина Corton Renardes Grand Cru урожая 2021 года была продана на винных торгах Hospices de Beaune за 800 тыс. евро, что стало рекордом для этого аукциона.
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21 ноября 2021 г. 23:41
Во Франции бочку вина продали на благотворительном аукционе за €800 тыс.

Бочка вина Corton Renardes Grand Cru урожая 2021 года была продана на винных торгах Hospices de Beaune за 800 тыс. евро, что стало рекордом для этого аукциона.

Как передает Report, об этом сообщил аукционный дом Sotheby's, выступивший в качестве организатора торгов.

"Новый рекорд аукциона для "президентского лота" (выручка от этого лота отправляется организациям, которые выбирает председатель торгов), проданного за 800 тыс. евро после 15-минутной битвы ставок", - отметила пресс-служба аукционного дома в Twitter. Уникальность лота подчеркивается за счет того, что вино настаивалось в специальной бочке Fusion объемом 228 литров, сконструированной мастером Франсуа Фрер из бургундского дуба высочайшего качества. В 2020 году "президентский лот" ушел с молотка за 780 тыс. евро.

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