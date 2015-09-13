​Во Флориде продавец наркотиков нечаянно написал полицейскому

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Житель Флориды по ошибке написал полицейскому и предложил купить кокаин.

Как передает Report со ссылкой на CBS12, 29-летний Уильям Ламберсон перепутал номера и по ошибке прислал сообщение с предложением капитану Брайану Бергену, который курирует отдел по борьбе с наркотиками в округе.

По словам полицейского, сначала злоумышленник общался в обычном дружественном ключе, и постепенно правоохранитель понял, что молодой человек занимается продажей наркотиков. После нескольких недель общения полицейский заговорил сначала о покупке марихуаны, а затем – кокаина.

Молодой человек охотно согласился продать необходимое количество наркотиков. Позднее Ламберсон был арестован и обвинен в хранении кокаина с целью продажи. На данный момент задержанный находится в тюрьме.