Внучка Елизаветы II тайно вышла замуж за итальянского графа

Внучка британской королевы Елизаветы II принцесса Беатрис тайно вышла замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци.

Внучка британской королевы Елизаветы II принцесса Беатрис тайно вышла замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци.

Как передает Report, об этом сообщает издание The Guardian.

Свадьба стала первым семейным собранием, в котором участвовали Елизавета II и ее муж герцог Эдинбургский Филипп после карантина. На церемонии присутствовали только близкие родственники жениха и невесты. Вопреки традиции, о свадьбе не было объявлено заранее.

"Частная церемония бракосочетания принцессы Беатрис и господина Эдоардо Мапелли-Моцци состоялась в 11 часов утра в пятницу в Королевской часовне всех святых Виндзорского замка", - говорится в заявлении, которое распространил королевский дом.

О помолвке было объявлено 26 сентября 2019 года. Первоначально свадьба была намечена на 29 мая, но перенесена из-за пандемии коронавируса.

31-летняя Беатрис Йоркская, девятая в очереди претендентов на британский трон. Дочь опального принца Эндрю. Королева Елизавета II - бабушка Беатрис, а принцы Гарри и Уильям - ее двоюродные братья.

36-летний Эдоардо Мапелли-Моцци носит титул графа. Его отец - известный горнолыжник, участник зимних Олимпийских игр 1972 года. У него есть четырехлетний сын ребенок по имени Кристофер. В 2019 году сообщалось, что он планировал жениться на его матери, но разорвал помолвку из-за романа с принцессой.

Принцесса познакомилась с Мапелли-Моцци осенью 2018 году во время поездки в Италию.