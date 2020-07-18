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Внучка Елизаветы II тайно вышла замуж за итальянского графа

Внучка Елизаветы II тайно вышла замуж за итальянского графа Внучка британской королевы Елизаветы II принцесса Беатрис тайно вышла замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци.
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18 июля 2020 г. 06:09
Внучка Елизаветы II тайно вышла замуж за итальянского графа

Внучка британской королевы Елизаветы II принцесса Беатрис тайно вышла замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци.

Как передает Report, об этом сообщает издание The Guardian.                       

Свадьба стала первым семейным собранием, в котором участвовали Елизавета II и ее муж герцог Эдинбургский Филипп после карантина. На церемонии присутствовали только близкие родственники жениха и невесты. Вопреки традиции, о свадьбе не было объявлено заранее.

"Частная церемония бракосочетания принцессы Беатрис и господина Эдоардо Мапелли-Моцци состоялась в 11 часов утра в пятницу в Королевской часовне всех святых Виндзорского замка", - говорится в заявлении, которое распространил королевский дом.

О помолвке было объявлено 26 сентября 2019 года. Первоначально свадьба была намечена на 29 мая, но перенесена из-за пандемии коронавируса.

31-летняя Беатрис Йоркская, девятая в очереди претендентов на британский трон. Дочь опального принца Эндрю. Королева Елизавета II - бабушка Беатрис, а принцы Гарри и Уильям - ее двоюродные братья.

36-летний Эдоардо Мапелли-Моцци носит титул графа. Его отец - известный горнолыжник, участник зимних Олимпийских игр 1972 года. У него есть четырехлетний сын ребенок по имени Кристофер. В 2019 году сообщалось, что он планировал жениться на его матери, но разорвал помолвку из-за романа с принцессой.

Принцесса познакомилась с Мапелли-Моцци осенью 2018 году во время поездки в Италию.

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