​Власти в Индии рекомендовали не делать селфи со львами

Баку. 12 Июня. REPORT.AZ/ Ведомство, ответственное за лесные угодья в штате Гуджарат на западе Индии, рекомендовало местным жителям и туристам не делать селфи со львами.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NDTV, за последнее время животные загрызли трех человек во время фотографирования.

"Чтобы сделать фотографию на мобильное устройство, нужно подойти близко ко льву, а это опасно. Кроме угрозы (со стороны животных) это также противоречит закону и может повлечь наказание со стороны властей. Мы всего лишь дополнили закон так, чтобы он отвечал последним веяниям", — заявил представитель ведомства С П Сисодия.