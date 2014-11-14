Власти США собирают данные с телефонов миллионов американцев с помощью самолетов

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Власти США собирают данные с мобильных телефонов миллионов американцев посредством специальной аппаратуры, установленной на небольших легкомоторных самолетах. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, написала электронная версия газеты The Wall Street Journal.

"В этой программе, реализуемой службой судебных приставов при министерстве юстиции США и функционирующей примерно с 2007 года, используются самолеты Cessna. Они совершают вылеты как минимум из пяти крупных американских аэропортов и покрывают практически всю территорию США", - пишет издание.

Как отмечает The Wall Street Journal, установленная на борту самолетов спецаппаратура действует по принципу сотовых вышек телекоммуникационных компаний и собирает регистрационную информацию с мобильных телефонов на земле. "Эта технология, разработанная корпорацией Boeing, позволяет следователям за один полет собрать данные с десятков тысяч мобильных телефонов и узнать местонахождение их владельцев", - указывает газета.

Как долго продолжается каждый полет и насколько часто осуществляются вылеты, неизвестно, однако, по информации издания, самолеты поднимаются в воздух на регулярной основе."Цель данной программы - устанавливать местонахождение мобильных телефонов лиц, которые находятся под следствием, в том числе убийц и наркоторговцев. Однако в ходе ее реализации собирается также информация о телефонах людей, которые ни в чем не подозреваются", - указывает газета.

По информации издания, технология слежения с самолетов позволяет определить местонахождение подозреваемого с точностью до трех метров. Власти могут также дистанционно блокировать сигнал с телефона подозреваемого и копировать данные с его аппарата, в том числе текстовые сообщения и фотографии.

Представители минюста США не подтвердили и не опровергли информацию The Wall Street Journal о существовании подобной программы.

Как отмечает издание, упомянутая программа является очередным примером того, что власти США ведут тайную слежку за миллионами граждан. В декабре прошлого года газета Washington Post сообщила, ссылаясь на документы экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена, что Агентство национальной безопасности (АНБ) США ежедневно получает данные о 5 млрд звонков с мобильных телефонов по всему миру и может с легкостью определить местонахождение и связи их владельцев.