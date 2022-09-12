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Власти Северной Кореи закрывают частные салоны красоты

Власти Северной Кореи закрывают частные салоны красоты В Северной Корее массово закрывают частные салоны красоты и парикмахерские, считая их проявлением "антисоциалистического и несоциалистического поведения", пропагандирующего "индивидуализм".
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12 сентября 2022 г. 18:31
Власти Северной Кореи закрывают частные салоны красоты

В Северной Корее массово закрывают частные салоны красоты и парикмахерские, считая их проявлением "антисоциалистического и несоциалистического поведения", пропагандирующего "индивидуализм".

Как передает Report, об этом сообщает Daily NK.

По данным источника, масштабные "репрессии" против частных организаций, предоставляющих бьюти-услуги, начались с конца августа 2022 года.

"Наряду с репрессиями власти заставляют частных парикмахеров и парикмахеров работать на поставщиков услуг, находящихся в ведении государства", — сообщил источник Daily NK в провинции Северный Хамген.

На территории Северной Кореи частные парикмахерские и салоны красоты не платят налоги в отличие от официальных государственных организаций. Возможность избежать налогообложения подтолкнула многих граждан открыть нелегальные парикмахерские и салоны красоты, которые давали им возможность зарабатывать неплохие деньги.

Отмечается, что подобные организации пользуются популярностью у молодых людей, поскольку там они имеют возможность делать со своей внешностью то, что им нравится. В то же время в государственных парикмахерских Северной Кореи существует фиксированная линейка возможных услуг и стилей.

Местные власти предупреждают, что частные парикмахерские и салоны красоты — "продукт индивидуализма и антисоциалистического и несоциалистического поведения, которое способствует социальной нестабильности". Гражданам, которые были уличены в незаконно деятельности, грозят штраф в размере 100 тыс. вон и уголовное преследование.

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