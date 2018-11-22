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    Власти Мексики задержали сотни человек из числа мигрантов

    Военным США на границе с Мексикой разрешили открывать огонь на поражение

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Не менее 600 человек из числа участников очередного каравана мигрантов задержаны в среду мексиканскими властями в штате Чьяпас

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает канал Foro TV.

    По предварительным данным, сотрудники федеральной полиции и Национального института миграции Мексики осуществили задержания после того, как мигранты отказались просить о документах для пребывания в Мексике и получения убежища.

    Ранее сообщалось, что военным США на границе с Мексикой разрешили открывать огонь на поражение.

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