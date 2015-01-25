Власти Китая запретили чиновникам иметь большие кабинеты

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Государственный комитет по делам реформ и развития Китая постановил, что кабинеты министров и губернаторов не должны превышать 54 кв.м, пишет газета ChinaDaily.

"Кабинеты заместителей должны быть на 12 кв.м меньше. Главы департаментов в министерствах и администрациях провинций должны занимать кабинеты не более 30 кв.м, а их заместители - не более 24 кв.м", - цитирует документ ведомства газета.

Руководителям уездов полагается кабинет не более 30 кв.м, а их заместителем - не более 18 кв.м.

При этом руководителям разрешается иметь отдельный туалет и комнату отдыха в своем кабинете, если он не превышает указанные параметры. На заместителей эта привилегия не распространяется.

Роскошно обставленные, просторные кабинеты китайских чиновников на протяжении многих лет вызывают осуждение со стороны общественности. Они также стали мишенью крупномасштабной антикоррупционной кампании, которую проводят власти страны.