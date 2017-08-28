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    Власти Кении запретили полиэтиленовые пакеты

    За покупку, изготовление, продажу и использование пакетов грозит крупный штраф или тюремное заключение

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ В Кении вступил в силу запрет на полиэтиленовые пакеты, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    По закону, за покупку, изготовление, продажу и использование пакетов грозит штраф до 38 тыс. долларов США или тюремное заключение на срок до четырех лет.

    В правительстве заявили, что запрет поможет защитить окружающую среду.

    В то же время производители полиэтиленовых пакетов утверждают, что из-за запрета работу потеряют около 80 000 человек.

    Отмечается, что кенийцы используют 24 млн пакетов в месяц.

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