Власти Индии ограничили посещение Тадж-Махала из-за давки

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Туристы смогут посещать одну из наиболее известных достопримечательностей Индии - Тадж-Махал только в течение трех часов в день, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Причиной такого ограничения власти называют давку, которая возникает при посещении Тадж-Махала около 50 тыс. туристов в течение дня.

В связи с этим власти приняли решение о введении ограничения посещения Тадж-Махала до трех часов.

Отметим, что Тадж-Махал – мавзолей-мечеть, находящийся на севере Индии, построенный в XVII веке потомком Тамерлана, императором Шах-Джаханом для своей жены, умершей при родах четырнадцатого ребенка.