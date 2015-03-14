Власти Египта планируют построить новую административную столицу

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/Египет в ближайшие годы намерен построить на востоке страны новую административную столицу, с презентацией гигантского инвестиционного проекта в пятницу выступил министр жилищного строительства Мустафа Мадбули, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

В египетском курортном Шарм эш-Шейхе в пятницу открылась международная конференция по экономическому развитию и инвестициям. На нее приехали 89 делегаций из различных стран мира, в том числе свыше 20 на высшем уровне.

Заложить новую столицу власти Египта планируют в пустыне в 45 километрах к востоку от Каира. Перенос главного города в сторону Суэцкого канала (расположен в 130 километрах от нынешней столицы), по словам министра, связан с перенаселенностью 20-миллионного мегаполиса, чье население за 40 лет вырастет еще вдвое.

Стоимость первой очереди проекта, по словам Мадбули, составит 45 миллиардов долларов и будет реализована в течение семи лет.

Территория новой столицы, куда переедут все министерства, по словам министра "будет равна территории Сингапура". Ожидается, что населять административный центр государства будут 5 миллионов человек. Министр также рассказал, что в планах у правительства — разбить на территории будущего города самый большой в мире парк.

Выступавшие ранее на форуме представители Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Кувейта объявили о выделении Египту пакета экономической помощи на 12 миллиардов долларов — по 4 миллиарда от каждой страны. Оман объявил о выделении Египту в течение ближайших пяти лет 500 миллионов долларов США.