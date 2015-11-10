​Власти Бостона запретили появляться на публике с игрушечным оружием

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ В Бостоне отныне запрещено демонстрировать реалистично выглядящее игрушечное оружие в общественных местах.

Как передает Report со ссылкой на NBC, соответствующее постановление подписал мэр Марти Уолш.

Правоохранительные органы право конфискации реплик, забрать их можно будет в полицейских участках.

Отмечается, что новый закон позволит повысить уровень общественной безопасности, т.к. сотрудники полиции за несколько секунд должны определить, настоящее это оружие или нет.

Мэр Бостона подчеркнул, что власти будут продолжать диалог с производителями пистолетов и автоматов, идентичных настоящим.

Уолш добавил, что родители должны понимать вред, который реплика может нанести маленькому ребенку.