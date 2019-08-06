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Власти Австрии реконструируют дом Гитлера

Власти Австрии реконструируют дом Гитлера

Дом лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в австрийском городе Браунау-ам-Инн, в котором политик родился, перешел в собственность государства. Как передает Report, об этом сообщает британское издание Daily Mail.

В качестве компенсации за переход недвижимости в руки государства бывшей владелице Герлинде Поммер присудили компенсацию в 810 тыс. евро. Дом будет реконструирован.

Власти попросили архитекторов представить свои проекты, которые позволили бы использовать дом Гитлера в положительном русле. 

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