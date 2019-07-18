Владимира Зеленского "сравнили" с Волан-де-Мортом

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что не разрешает сыну хвалиться его должностью.

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, по словам главы государства, из-за этого мальчик сравнил его с героем книг о Гарри Поттере - Волан-де-Мортом.

"Сын в целом рад, он говорит - он сын президента. Мы ему сказали, что такого говорить нельзя. Поэтому он говорит - я сын знаете кого", - рассказал президент в видео на своем YouTube-канале.

Что касается дочери, что, по словам Зеленского, она уже в целом привыкла к его должности, хотя "сначала очень волновалась".