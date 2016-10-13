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    Владелец "Лестера" назвал новую яхту в честь стадиона клуба

    Яхта куплена за 11 млн. фунтов стерлингов

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Владелец английского клуба "Лестер" Вишай Шривадданапрабха купил яхту за 11 млн фунтов стерлингов. 

    Как сообщает Report со ссылкой на The Sun, яхта длиной в 35 м названа в честь клубной арены - The King Power. Яхта вмещает 5 кают и способна развивать максимальную скорость 48 км/ч. 

    Отметим, что "Лестер" в прошлом сезоне был чемпионом Англии. Перед новым сезоном Вишай Шривадданапрабха подарил каждому футболисту команды по автомобилю BMW i8.

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