Владелец "Лестера" назвал новую яхту в честь стадиона клуба

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Владелец английского клуба "Лестер" Вишай Шривадданапрабха купил яхту за 11 млн фунтов стерлингов.

Как сообщает Report со ссылкой на The Sun, яхта длиной в 35 м названа в честь клубной арены - The King Power. Яхта вмещает 5 кают и способна развивать максимальную скорость 48 км/ч.

Отметим, что "Лестер" в прошлом сезоне был чемпионом Англии. Перед новым сезоном Вишай Шривадданапрабха подарил каждому футболисту команды по автомобилю BMW i8.