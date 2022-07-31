Владелец билета в США выиграл $1,3 млрд в лотерею

Владелец билета, купленного в штате Иллинойс в США, стал обладателем джекпота лотереи Mega Millions в размере 1,3 млрд долларов США.

Владелец билета, купленного в штате Иллинойс в США, стал обладателем джекпота лотереи Mega Millions в размере 1,3 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщается на сайте лотереи.

"Счастливый владелец билета из (штата) Иллинойс будет радоваться лету как очередной обладатель лотерейного джекпота на миллиард. В одном билете совпали все шесть номеров во время розыгрыша 29 июля, и он принес выигрыш в размере 1,3 млрд долларов США", - говорится в сообщении.

Как отметили организаторы лотереи, итоговая сумма выигрыша превысила уровень, рассчитанный на основе фактических продаж билетов. Ранее сообщалось, что размер джекпота составит 1,28 млрд долларов США.

Отметим, что выигранная сумма стала второй по величине за 20 лет существования лотереи. В октябре 2018 года победитель Mega Millions получил джекпот в размере свыше 1,5 млрд долларов США, что является крупнейшим выигрышем для отдельного билета.