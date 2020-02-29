Выявлен новый тип шизофрении - ФОТО

Американские исследователи обнаружили новый тип шизофрении.

Как передает Report, об этом сообщает Medical Xpress.

Так, у человека с обычной шизофренией наблюдается меньше мозговой ткани, чем у здорового человека. Новый же тип не влияет на объемы серого вещества, они остаются схожими с нормальным мозгом.

Заключение было сделано на основе анализа мозга у 300 пациентов с данным заболеванием.

Профессор радиологии Уоллеса Т. Миллера в Медицинской школе Перельмана в Университете Пенсильвании Кристос Даватцикос заявил, что теперь врачи будут разделять диагноз "шизофрения" на "подтип" и "патологический паттерн" заболевания.

Отмечается, что данное открытие позволит более качественно подходить к лечению психических расстройств.