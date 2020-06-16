​Выявлен новый подвид вируса, вызывающий COVID-19

Ученые панамского института здоровья сообщили, что в результате мутации завезенных из пяти стран штаммов коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, в стране возник новый типичный подвид, которому присвоено имя A2 PAN.

Как передает Report со ссылкой на издание Estrella Panama, об этом сообщил в ходе вебинара директор Института изучения здоровья им. Горгаса Хуан Паскале.

"Модификации вируса образовали новый подвид, типичный для страны, А2 PAN", - слова чиновника приводит издание.

Положение Панамы и ее функция регионального транспортного хаба способствовали одновременному проникновению вируса из различных регионов мира.

Секвенирование геномов 150 образцов вируса SARS-CoV-2 позволило ученым института Горгаса определить их страны происхождения. До появления в стране местной мутации вирус представляли четыре подвида из США, и по одному из Италии, Испании, Франции и Азии.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались.