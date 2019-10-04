Высмеивающая парламент Британии картина Бэнкси продана на аукционе за рекордные $12 млн

Картина уличного художника Бэнкси, высмеивающая парламент Соединенного Королевства, ушла в четверг с молотка за рекордные £9,9 млн ($12 млн), передает Report со ссылкой на ТАСС.

Полотно внушительных размеров (4 на 2,5 м) было реализовано в рамках торгов предметами современного искусства, которые проводит в Лондоне аукционный дом Sotheby's, став самой дорогой работой британского уличного художника, проданной с аукциона.

Итоговая цена, заплаченная за картину, в пять раз превысила ее первоначальную оценочную стоимость. Она составляла от £1,5 до 2 млн ($1,9-2,5 млн). Торги длились в общей сложности 13 минут.