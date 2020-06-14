​Вирусолог дал совет, как подготовиться ко второй волне коронавируса

Анатолий Альтштейн https://report.az/storage/news/b9af39e5486f3033a303e491c6acede1/d6175f81-00bd-41da-a6e2-d9872c91e1cc_292.jpg

Чтобы подготовиться ко второй волне COVID-19, следует вести здоровый образ жизни.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил доктор медицинских наук, профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"Советы тут простые - это здоровый образ жизни. Те люди, которые способны вести здоровый образ жизни, должны его вести, кто неспособен - должны учиться, чтобы здоровье было укреплено", - сказал А.Альтштейн.

Он подчеркнул, что здоровые люди переносят коронавирусную инфекцию лучше, а само заболевание в основном проходит в относительно легких или средних формах.

Также вирусолог предположил, что основная нагрузка при второй волне эпидемии придется на медицинскую сферу, остальным медик посоветовал "не слишком волноваться" из-за второй волны эпидемии, а просто "выполнять свои нормальные обязанности".

Ранее, А.Альтштейн заявил, что первая волна COVID-19 может завершиться в конце июля - начале августа.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 7,5 миллиона случаев заражения, свыше 423 тысяч человек скончались.