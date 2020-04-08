Виртуальные экскурсии по пяти национальным паркам США

Служба национальных парков США в партнерстве с Google предлагает 360-градусный обзор пяти национальных парков страны, чтобы каждый мог оценить дикую красоту американского ландшафта, сообщает Report cо ссылкой на Share America.

Национальный парк “Кенайские фьорды” на Аляске охватывает более 271 тыс. гектаров и насчитывает 38 ледников, каждый из которых располагается на ледяном поле Хардинг – ледниковом покрове в 181 тыс. гектаров. Ручьи из талого льда создают естественную экосистему для полевых цветов и лесов, где в теплые летние месяцы могут гулять посетители.

В национальном парке “Гавайские вулканы” находятся два действующих вулкана: Килауэа и Мауна-Лоа, которые все еще извергают расплавленную лаву. В парке можно погулять по пешеходным тропам и пройти через лавовую трубку.

Национальный парк “Карлсбадские пещеры” в пустыне Чихуахуан (штат Нью-Мексико) интересен тем, что на его территории насчитывается более 119 пещер, а два объекта парка числятся в Национальном реестре исторических мест. Большие и малые пещеры со сталактитами и сталагмитами формировались в результате попадания в известняк серной кислоты.

Национальный парк “Брайс-Каньон” в штате Юта – это не один гигантский каньон, а множество разных углублений и чашевидных образований вдоль большого плато. Самым крупным является амфитеатр Брайс, который усеян худу – шпилями эрозивной породы, которые имеют мифологическое значение для местных индейских племен.

Отдаленный национальный парк “Драй-Тортугас” (штат Флорида) расположился в океане на площади в 26 тыс. гектаров, куда входят семь островов, такие как Буш Ки (на фото вверху). До парка можно добраться только на лодке или гидросамолете. Посетителей встречает возведенный в XIX веке Форт- Джефферсон. В парке можно насладиться природными красотами, включая коралловые рифы и острова, изобилующие морской и животной жизнью.

Систему национальных парков называют “лучшей идеей Америки” ввиду сохранения природной красоты и всеобщего свободного доступа. Служба национальных парков управляет 62 национальными парками и 83 национальными памятниками страны.