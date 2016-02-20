​Virgin Galactic представила новый космический корабль для туристов

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Американская компания Virgin Galactic в пятницу впервые представила новую модель суборбитального космического корабля для туристов SpaceShipTwo, созданную взамен образца, разбившегося примерно полтора года назад, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Космолет продемонстрировал специалистам, журналистам и потенциальным клиентам Virgin Galactic в одном из ангаров испытательного центра недалеко от Лос-Анджелеса (штат Калифорния) владелец компании - британский миллиардер Ричард Брэнсон.

Представители Virgin Galactic заверили собравшихся в том, что новая модель SpaceShipTwo, получившая название VSS Unity, стала значительно безопаснее. Многие функции управления космолетом теперь автоматизированы. При выполнении целого ряда задач пилота будет страховать компьютер.

Вместо символической бутылки шампанского о борт космического корабля годовалая дочь Брэнсона не без помощи взрослых разбила бутылочку молока. Создатели новой модели затруднились назвать дату начала его испытательных полетов. По данным СМИ, это произойдет до конца текущего года.

SpaceShipTwo разрабатывается исключительно для туристических целей. Предполагается, что стоимость двухчасового полета, во время которого туристы смогут испытать невесомость и увидеть Землю с высоты 100 км, составит около 250 тысяч долларов.

Космолет, как ожидается, сможет брать на борт двух пилотов и шесть пассажиров.