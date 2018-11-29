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    Виолончель Ростроповича продали в Лондоне за $2,5 млн

    Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Виолончель работы итальянского мастера Джованни Гваданини (1711-1786), принадлежавшая российскому музыканту Мстиславу Ростроповичу (1927-2007), была в среду вечером продана с торгов Sotheby's в Лондоне за £1,93 млн ($2,48 млн), передает Report.  

    Как отмечается на сайте аукционного дома, она стала самым дорогим лотом на торгах предметами из коллекции Ростроповича и его супруги Галины Вишневской (1926-2012). Музыкальный инструмент, изготовленный в 1783 году в Турине учеником Антонио Страдивари, был приобретен музыкантом в 2000 году. 

    Виолончель Ростроповичу принесли в его парижскую квартиру, и музыканту потребовалось взять всего лишь несколько аккордов, чтобы сразу принять решение купить инструмент.

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