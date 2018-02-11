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    Виктория Бекхэм опровергла воссоединение Spice Girls

    Ранее СМИ сообщили, что воссоединившиеся в полном оригинальном составе Spice Girls намерены отправиться в мировой тур

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Бывшая участница британской поп-группы Spice Grils Виктория Бекхэм опровергла известия о воссоединении группы. 

    Как передает Report, об этом сообщает журнал Vogue.

    "Я не собираюсь на гастроли. Spice Girls не собираются в тур", - сообщила Бекхэм в интервью изданию.

    Сейчас Бекхем занимается дизайном одежды и ведет подготовку к демонстрации новой коллекции в Нью-Йорке.

    Ранее СМИ сообщили, что воссоединившиеся в полном оригинальном составе Spice Girls намерены отправиться в мировой тур.

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