«Википедия» покрывает всего 5% всех человеческих знаний

Баку. 02 ноября. REPORT.AZ/ Количество статей на английском языке крупнейшей интернет-энциклопедии «Википедия» превысило отметку в 5 млн, однако они все равно покрывают лишь 5% всех человеческих знаний, сообщает Telegraph.

Чтобы достичь отметки в 5 млн статей «Википедия» понадобилось 14 лет. Также на энциклопедии около 3 млрд слов, 18 млн ссылок и 30 ТБ данных, что эквивалентно 510000 часам 128 кб/с аудио. Со скоростью чтения 300 слов в минуту понадобится больше 19 лет, чтобы полностью прочитать энциклопедию.

Англоязычная «Википедия» набрала два млн статей в 2007 году, три млн в 2009 и 4 млн в 2012. Следующие наиболее популярные языки это Шведский, на котором на данный момент написано 2 млн статей, немецкий (1,87 млн), голландский (1,84 млн) и французский (1,69 млн).

Ранее «Википедия» пожаловалась на недостаток внимания со стороны СМИ.