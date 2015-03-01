​Википедия написала о смерти Немцова за несколько часов до убийства - СМИ

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Запись о смерти оппозиционера Бориса Немцова появился в русскоязычной Википедии примерно в 21:40 по московскому времени, тогда как политик был застрелен примерно в 23:15.

Как передает Report, об этом пишет "Московский комсомолец".

"Как нам стало известно, сайт Википедии, судя по времени правки в статье о Борисе Немцове, заранее сообщил о его убийстве. Соответствующая правка появилась в статье о Немцове за несколько часов до покушения", - отмечает издание.

"Убит 27 февраля 2015 года в г. Москва" - говорится в статье на Википедии. И чуть позже: "Дата смерти = 27/02/2015 в 23:40 застрелен" - такая правка была внесена в статью о политике в 21:40 по Москве.

Первые сообщения об убийстве начали появляться в районе полуночи. Само покушение произошло приблизительно в 23:15. Согласно сведениям, полученным "МК", айпи-адрес автора, внесшего правку, прикреплен к городу Иваново.