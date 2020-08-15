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Видеоигры назвали хорошим средством для развития навыков чтения у мальчиков

Видеоигры назвали хорошим средством для развития навыков чтения у мальчиков Исследование, проведенное среди детей и подростков Великобритании, помогло установить, что видеоигры являются хорошим средством для развития навыков чтения у мальчиков и, в меньшей степени, у девочек, а также улучшают их творческие способности и коммуника
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15 августа 2020 г. 18:28
Видеоигры назвали хорошим средством для развития навыков чтения у мальчиков

Исследование, проведенное среди детей и подростков Великобритании, помогло установить, что видеоигры являются хорошим средством для развития навыков чтения у мальчиков и, в меньшей степени, у девочек, а также улучшают их творческие способности и коммуникационные навыки.

Как передает Report, совместное исследование независимого Фонда национальной грамотности Великобритании и Ассоциации представителей индустрии интерактивных развлечений страны охватило 4 626 детей и подростков в возрасте от 11 до 16 лет. Оно проводилось с целью понять, что можно сделать для повышения грамотности школьников в ситуации, когда из-за карантина, вызванного коронавирусом, они не могли нормально учиться.

Было установлено, что 79 процентов тех, кто регулярно играет в видеоигры, параллельно много читают. При этом 35 процентов из них уверены, что благодаря такой практике их навыки чтения улучшились.

Оказалось, что в наибольшей степени видеоигры помогают учиться читать мальчикам, так как они чаще, чем девочки, тратят на них время - играми увлекаются 96 процентов из опрошенных мальчиков и 65 процентов девочек. При этом вдвое больше мальчиков, чем девочек, рассказали, что регулярно общались с членами семьи и приятелями во время игр, которым они предавались на карантине (71 против 40 процентов).

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