Вице-губернатор Луизианы надел на встречу с Трампом носки с его портретом - ФОТО

Вице-губернатор американского штата Луизиана Билли Нангессер встретил президента США Дональда Трампа в "волосатых" носках с его портретом.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", Д.Трамп находился в Луизиане с рабочей поездкой.

Б.Нангессер опубликовал фотографию встречи с президентом в Twitter. На снимке он жмет руку Трампу, выставив вперед ногу в носке с его портретом. Президент указывает пальцем на носок. Фото сопровождается хэштегом "сделаем носки снова великими" (Make Socks Great Again).

Вице-губернатор также написал, что попросил Д.Трампа поддержать местного участника телешоу American Idol. Американский президент ответил, что посмотрит, что можно сделать.

Носки, как у вице-губернатора Луизианы, продаются на сайте Amazon за 27,49 доллара. "Носки "Дональд Трамп" с мягкими, роскошными волосами, которые вы можете укладывать, зачесывать, закалывать и взбивать. Изменяйте стиль президента по настроению!" - говорится в описании продукта.