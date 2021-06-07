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Весна 2021 года стала самой холодной в Европе за восемь лет

Весна 2021 года стала самой холодной в Европе за восемь лет Прошедшая весна стала самой холодной в Европе за последние восемь лет, несмотря на то что в мае мировая температура превзошла средние показатели за минувшие десятилетия.
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7 июня 2021 г. 15:09
Весна 2021 года стала самой холодной в Европе за восемь лет

Прошедшая весна стала самой холодной в Европе за последние восемь лет, несмотря на то что в мае мировая температура превзошла средние показатели за минувшие десятилетия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении европейской программы спутникового мониторинга Copernicus, опубликованном в понедельник на сайте организации.

"Средняя температура весной в Европе была на 0,45 градуса Цельсия ниже средних значений аналогичного периода 1991-2020 годов, таким образом, это самая холодная весна в Европе с 2013 года", - отмечается в заявлении. При этом указывается, что средняя мировая температура в мае 2021 года была на 0,26 градуса Цельсия выше, чем показатель за тот же месяц 1991-2020 годов. Тем не менее в Европе температура воздуха в последнем весеннем месяце текущего года была на 0,46 градуса ниже среднего уровня 1991-2020 годов.

Уточняется, что майские температуры ниже средних значений наблюдались также в южной и центральной частях Соединенных Штатов, в некоторых регионах на севере Канады, в южной и центральной частях Африки, на большей части территории Индии, а также на востоке России и в восточной части Антарктиды.

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