Весивший более 400 кг мексиканец скончался после сердечного приступа

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Один из наиболее тяжелых людей в мире скончался в мексиканском штате Халиско из-за сердечного приступа, сообщает Reportсо ссылкой на Газета.ru.

38-летний Андрес Морено Сепульведа еще недавно весил 444 кг, после операции по снижению веса несколько месяцев назад он резко сбросил более 100 кг.

По словам родственников мужчины, накануне он почувствовал себя плохо из-за осложнений после операции. Сепульведа скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу, медикам не удалось его спасти.