Вертолет NASA столкнулся с проблемами на Марсе

Шестой полет находящегося на Марсе вертолета Ingenuity сопровождался техническими сбоями, но аппарат в целом выполнил поставленную задачу

Шестой полет находящегося на Марсе вертолета Ingenuity сопровождался техническими сбоями, но аппарат в целом выполнил поставленную задачу.

Как передает Report, об этом на своем сайте сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Техники NASA установили, что примерно на 54-й секунде полета в программе бортового компьютера аппарата произошел сбой, приведший к тому, что таймер на фотокамере стал показывать неправильное время. Данные же таймера играют важную роль в системе навигации вертолета: "Несмотря на все эти проблемы, Ingenuity справился с ситуацией. Полученная информация будет проанализирована, чтобы расширить наше представление о том, как совершать полеты на Марсе", - отметили в NASA.