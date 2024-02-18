Венера прикроет Землю от редкой и мощной солнечной бури

Венера защитила Землю от солнечной бури, которая с некоторой вероятностью могла обрушиться на нашу планету 18 февраля.

Венера защитила Землю от солнечной бури, которая с некоторой вероятностью могла обрушиться на нашу планету 18 февраля.

Как передает Report со ссылкой на портал Spaceweather.com, 16 февраля на Солнце произошла вспышка самого сильного X-класса, вслед за которой последовал корональный выброс массы (КВМ) - извержение огромного количества звездной плазмы.

Согласно прогнозам NASA, КВМ ударит по Венере 18 февраля и, вероятно, разрушит часть верхних слоев ее атмосферы. Поскольку Венера в отличие от Земли не защищена глобальным магнитным полем, ее газовая оболочка уязвима для солнечной активности.

По словам астрономов, минувшая вспышка на Солнце произошла в районе южного полюса звезды. Это необычное явление, поскольку большинство солнечных взрывов случается вблизи экватора.

Редкий характер извержения может быть связан с нестабильной нитью полярной короны - скрученной магнитной линией, вращающейся вокруг южного полюса Солнца. Долгосрочные исследования показали, что при приближении к пику солнечной активности эти линии сдвигаются ближе к полюсам.