О нас

Венера прикроет Землю от редкой и мощной солнечной бури

Венера прикроет Землю от редкой и мощной солнечной бури Венера защитила Землю от солнечной бури, которая с некоторой вероятностью могла обрушиться на нашу планету 18 февраля.
Это интересно
18 февраля 2024 г. 06:51
Венера прикроет Землю от редкой и мощной солнечной бури

Венера защитила Землю от солнечной бури, которая с некоторой вероятностью могла обрушиться на нашу планету 18 февраля.

Как передает Report со ссылкой на портал Spaceweather.com, 16 февраля на Солнце произошла вспышка самого сильного X-класса, вслед за которой последовал корональный выброс массы (КВМ) - извержение огромного количества звездной плазмы.

Согласно прогнозам NASA, КВМ ударит по Венере 18 февраля и, вероятно, разрушит часть верхних слоев ее атмосферы. Поскольку Венера в отличие от Земли не защищена глобальным магнитным полем, ее газовая оболочка уязвима для солнечной активности.

По словам астрономов, минувшая вспышка на Солнце произошла в районе южного полюса звезды. Это необычное явление, поскольку большинство солнечных взрывов случается вблизи экватора.

Редкий характер извержения может быть связан с нестабильной нитью полярной короны - скрученной магнитной линией, вращающейся вокруг южного полюса Солнца. Долгосрочные исследования показали, что при приближении к пику солнечной активности эти линии сдвигаются ближе к полюсам.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Venera Yeri nadir və güclü günəş fırtınasından qoruyacaq

Другие новости из категории

Салман Гамбаров: Молодежь Азербайджана тянется к джазу
Салман Гамбаров: Молодежь Азербайджана тянется к джазу
16 февраля 2024 г. 18:55
В Токио проведут самое большое в мире световое шоу
В Токио проведут самое большое в мире световое шоу
7 февраля 2024 г. 09:30
Кроссовки экс-игрока НБА проданы за рекордные 8 млн долларов
Кроссовки экс-игрока НБА проданы за рекордные 8 млн долларов
3 февраля 2024 г. 16:21
В Гааге нашли книги о битвах с Наполеоном в 99-летней капсуле времени
В Гааге нашли книги о битвах с Наполеоном в 99-летней капсуле времени
30 января 2024 г. 07:47
Суд ограничил Алена Делона в дееспособности
Суд ограничил Алена Делона в дееспособности
29 января 2024 г. 19:50
На Луне обнаружили опасные разломы
На Луне обнаружили опасные разломы
28 января 2024 г. 04:48
Адалят Шукюров: ИИ сможет заменить певцов, но это будет не очень интересно для слушателей
Адалят Шукюров: ИИ сможет заменить певцов, но это будет не очень интересно для слушателей
26 января 2024 г. 17:44
Напротив Эйфелевой башни в Париже начался митинг против нового закона о миграции
Напротив Эйфелевой башни в Париже начался митинг против нового закона о миграции
21 января 2024 г. 19:38
NASA потеряло связь с марсианским вертолетом Ingenuity
NASA потеряло связь с марсианским вертолетом Ingenuity
21 января 2024 г. 00:16
Арнольда Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена
Арнольда Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена
17 января 2024 г. 20:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi