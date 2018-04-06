Великобритания ввела налог на сахар

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ В Великобритании c 6 апреля вступил в силу так называемый "налог на сахар", с помощью которого предполагается сократить выпуск сладких напитков, которые приводят к ожирению.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте британского министерства финансов.

Сбор будет действовать в отношении сладких безалкогольных напитков, если в них содержится более пяти граммов сахара на 100 миллилитров жидкости. Если содержание сахара превышает восемь граммов, придется заплатить повышенный налог.

"Производители, которые не перестроятся, будут платить налог, совокупный размер которого, как ожидается, составит до 240 миллионов фунтов (335,8 миллиона долларов) ежегодно", - заявили в минфине Великобритании.

Меры направлены в первую очередь на предотвращение ожирения у детей. Собранные деньги пойдут на программы по поощрению физической активности и сбалансированного питания у школьников.