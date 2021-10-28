Великобритания вернула Турции древний золотой кувшин

Великобритания вернула Турции золотой кувшин возрастом 4 250 лет.

Великобритания вернула Турции золотой кувшин возрастом 4 250 лет.

Как передает Report со ссылкой на The Art Newspaper , экспертиза установила, что артефакт был вывезен из страны незаконным путем.

Ранее кувшин был частью коллекции английского бизнесмена Артура Гилберта и его супруги Розалинды, которые долгие годы собирали предметы декоративного искусства, в том числе посуду, а также миниатюры из серебра и золота. В 2008-2009 годах артефакт, как и вся коллекция, были переданы лондонскому Музею Виктории и Альберта при поддержке фонда Gilbert Trust for the Arts.

В 2018 году фонд решил провести проверку коллекции, чтобы установить, были ли какие-то предметы приобретены незаконным путем. Эту задачу поручили куратору галереи Розалинды и Артура Гилберт Жаку Шухмахеру.

Он обратил внимание на кувшин. Эксперт установил, что торговец, продававший его, был связан с незаконным сбытом предметов старины. Шухмахер считает, что артефакт был украден.

"Как кувшин покинул Турцию, остается неизвестным. У нас нет сведений о его происхождении", - сказал он.

Артур Гилберт приобрел кувшин в 1989 году у Брюса Макнолла - торговца антиквариатом из Лос-Анджелеса. Тогда он отдал за него 250 тысяч долларов - большие по тем временам деньги. Макнолл сообщил, что получил золотой предмет от реставратора из Цюриха Фрица Бурки, который, как выяснилось, был связан с Джакомо Медичи - осужденным продавцом древностей из Италии.

В 1989 году эти имена, возможно, и не вызывали беспокойства. Но теперь они - "красный флаг" для исследователей, специализирующихся на происхождении экспонатов в собраниях музеев.

Хотя кувшин находился в хранилище Музея Виктории и Альберта, и никогда не выставлялся перед публикой, его нужно было незамедлительно вернуть в Фонд Гилберта, а затем и в Турцию.

Сейчас артефакт выставлен в Историческом музее Анкары.