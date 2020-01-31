​Великобритания проводит последний день в составе Евросоюза

Великобритания в пятницу проведет последний день в Европейском союзе, в который она вступила в 1973 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в 23:00 по лондонскому времени (03:00 по бакинскому времени) Соединенное Королевство официально выйдет из состава сообщества, прекратив свое членство, которое продлилось ровно 47 лет и 31 день.

Отныне ЕС будет состоять из 27 государств. Ранее за всю историю европейского сообщества его покидали только три территории - французский Алжир (в 1962 году), автономная территория Дании - Гренландия (в 1985 году), французское владение в Карибском море - остров Сент-Бартс (в 2012 году). Однако все эти территории никогда не входили в европейские сообщества как суверенные, европейские государства, а лишь как часть заморских владений их метрополий - Франции и Дании. И они не перечисляли ежегодно в бюджет Евросоюза около 11 млрд евро (с учетом вычетом и полученных от ЕС средств), как Великобритания.