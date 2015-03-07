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    ​Британские депутаты лишились бесплатного чая, печенья и такси

    Зарплаты членов парламента также будут заморожены

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Члены британского парламента будут лишены бесплатного чая, печенья и права заказывать такси за счет налогоплательщиков в новом финансовом году, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    Нововведения вызваны необходимостью экономии средств после предстоящих в мае выборов, говорится в опубликованной смете расходов британского парламента на 2015/16 финансовый год.

    "Мы введем ограничения и изменения правил, согласованные в декабре 2013 года, касающиеся, в том числе субсидий на питание и регламента приема гостей. Мы ужесточим правила пользования гостиницами и такси. Мы больше не будем принимать заявки на оплату телевизионных лицензий и страховки собственности в домах", - говорится в опубликованном документе.

    Зарплаты членов парламента также будут заморожены - отменено запланированное увеличение окладов на 10%.

    В данный момент зарплата британского парламентария составляет 67 тысяч фунтов стерлингов в год.

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