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Великобритания начнет производить вакцину от коронавируса

​Великобритания начнет производить вакцину от коронавируса

Великобритания начнет производить вакцину от коронавируса, которая еще не прошла клинические исследования.

Как передает Report, об этом 18 апреля сообщил телеканал SkyNews со ссылкой на директора Дженнеровского института в Оксфорде Адриана Хилла (AdrianHill).

Как рассказал ученый, цель такого шага — произвести миллион доз вакцины к сентябрю и начать ее использование, в случае, если она докажет свою эффективность. "Пока эти испытания продолжаются, мы должны начать производство с риском, что тесты могут провалиться", — сообщил Хилл.

По его словам, ученые ожидают, что к сентябрю будет готово около миллиона доз. При этом Хилл оценил шансы того, что новая вакцина окажется успешной, — около 80 процентов.

Вакцина, получившая название ChAdOx1 nCoV-19, производится на основе безобидного вируса шимпанзе, в который добавлена генетическая часть кода коронавируса. Такая технология ранее показала эффективность в создании иммунитета к другим заболеваниям.

17 апреля сообщалось, что в Великобритании стартовали масштабные испытания потенциальных лекарств против коронавируса. В тестировании препаратов примут участие более пяти тысяч пациентов в 165 больницах по всей стране. Ученые намерены протестировать основные препараты и получить первые результаты в течение нескольких недель. Медики, в частности, проверят эффективность гидроксихлорохина, который является менее токсичным видом противомалярийного лекарства хлорохина, препаратов азитромицин, лопинавир+ритонавир.

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