Ведутся разработки по созданию одежды для зарядки гаджетов

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Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Инженеры из Университета Цинциннати в партнерстве с базой Райт–Паттерсон военно–воздушных сил США ведут разработки над созданием инновационной ткани для одежды, которая сможет заряжать мобильные гаджеты, передает Report со ссылкой на "Известия".

За основу будущей ткани ученые взяли углеродные нанотрубки, которые "выращивают" на кварцевых кремниевых пластинах в вакуумной камере.

Нанотрубки из углерода обладают высокой прочностью, прекрасной проводимостью, высокой термостойкостью и отличаются большой площадью поверхности.

Для военных успех подобных разработок означает замену тяжелых батарей, которые в настоящее время заряжают растущее число электроники, составляющей нагрузку солдата. К примеру — приборы ночного видения и коммуникационные устройства, составляющие до одной трети веса общего снаряжения, отмечают исследователи.