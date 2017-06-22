 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Ведущий BBC растерялся в прямом эфире и оставил телезрителей без новостей - ВИДЕО

    Журналист остался без звука из-за технического сбоя© Courtesy İmage

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Ведущий новостей на британском телеканале "Би-би-си" Хью Эдвардс из-за технической неполадки просидел больше двух минут в прямом эфире молча.

    Как передает Report, об этом сообщает The Guarduan.

    Недоумение телезрителей вызвала не сама неловкая пауза, а скорее угрюмое и напряженное выражение лица журналиста — при этом сцену молчания несколько раз прерывала заставка "Срочный выпуск новостей". После этого телеканал приостановил работу.

    Передача возобновилась с задержкой на четыре минуты. Эдвардс начал выпуск с приветствия и извинений в связи с неполадками. Инцидент вызвал бурную реакцию в соцсетях.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi