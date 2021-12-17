О нас
Report Georgia
Аудио новости

Вдова Пиночета умерла в Чили в возрасте 99 лет

Вдова Пиночета умерла в Чили в возрасте 99 лет Вдова чилийского диктатора Аугусто Пиночета (1915-2006) Лусия Ириарт умерла в четверг в возрасте 99 лет.
Это интересно
17 декабря 2021 г. 01:15
Вдова Пиночета умерла в Чили в возрасте 99 лет
Лусия Ириарт

Вдова чилийского диктатора Аугусто Пиночета (1915-2006) Лусия Ириарт умерла в возрасте 99 лет.

Как передает Report, об этом сообщила чилийская газета Tercera.

Ириарт умерла у себя дома. В последние годы у нее наблюдались проблемы с легкими.

Вдова Пиночета находилась под следствием по обвинению в махинациях и хищении бюджетных средств. Ее подозревали в незаконной продаже имущества, переданного государством в дар фонду CEMA, который она возглавляла с 1973 по август 2016 года.

Считалось, что Ириарт оказывала значительное влияние на Пиночета при принятии им политических решений. Он умер в конце 2006 года, находясь под домашним арестом. Его обвиняли в нарушениях прав человека во времена военного режима, который Пиночет возглавлял с 1973 по 1990 год, а также в налоговых преступлениях. По официальным данным, за годы диктатуры были убиты по политическим мотивам или пропали без вести более 3,2 тысячи человек, свыше 37 тысяч подверглись пыткам.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

МИД: Декларация ЕС отражает важные для Азербайджана вопросы
МИД: Декларация ЕС отражает важные для Азербайджана вопросы
16 декабря 2021 г. 21:55
Президент Ильхам Алиев подписал указ о семьях шехидов и инвалидах войны
Президент Ильхам Алиев подписал указ о семьях шехидов и инвалидах войны
16 декабря 2021 г. 14:42
Азербайджан не присоединился к пункту декларации Восточного партнерства касательно Беларуси
Азербайджан не присоединился к пункту декларации Восточного партнерства касательно Беларуси
16 декабря 2021 г. 09:54
ЕС выразил поддержку глобальному проекту, созданному с помощью Азербайджана
ЕС выразил поддержку глобальному проекту, созданному с помощью Азербайджана
16 декабря 2021 г. 08:17
По инициативе Эмманюэля Макрона прошла неформальная встреча между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении
ФотоПо инициативе Эмманюэля Макрона прошла неформальная встреча между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении
16 декабря 2021 г. 02:52
Азербайджан намерен расширить географию экспорта добываемого газа в направлении других стран-членов ЕС
Азербайджан намерен расширить географию экспорта добываемого газа в направлении других стран-членов ЕС
16 декабря 2021 г. 01:43
Президент Ильхам Алиев принял участие в саммите Восточного партнерства в Брюсселе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе
16 декабря 2021 г. 01:22
Самир Шарифов пригласил компании Саудовской Аравии принять участие в восстановлении и реконструкции освобожденных территорий
ФотоСамир Шарифов пригласил компании Саудовской Аравии принять участие в восстановлении и реконструкции освобожденных территорий
15 декабря 2021 г. 23:43
В Брюсселе начал работу саммит Восточного партнерства
В Брюсселе начал работу саммит "Восточного партнерства"
15 декабря 2021 г. 20:03
В бакинских школах заменят родительские комитеты
В бакинских школах заменят родительские комитеты
15 декабря 2021 г. 14:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi