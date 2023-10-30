Вблизи Великой Китайской стены нашли древние каменные бомбы

Ученые обнаружили 59 бомб времен династии Мин неподалеку от Великой Китайской стены.

Ученые обнаружили 59 бомб времен династии Мин неподалеку от Великой Китайской стены.

Как передает Report со ссылкой на Live Science, древние бомбы были найдены возле участка Великой стены в Бадалине, построенного правителями династии Мин в XVI веке. Это место находится примерно в 80 километрах от Пекина.

Бомбы были сделаны из камня, а также имеют отверстие в центре для заполнения порохом. Они похожи на снаряды, найденные ранее: те были обычным оружием охранников вдоль Великой стены во времена династии Мин. После наполнения порохом бомбы можно было запечатать и бросить во врага с высоты. В основном они использовались для поджигания, но состав пороха был разработан таким образом, чтобы сила взрыва была максимальной.

Считается, что порох был изобретен в Китае в 900-х годах. Ко времени правления династии Мин (с 1368 по 1644 годы) в Восточной Азии уже использовались многие виды порохового оружия. Их делали из камня или железа и бросали вручную, с помощью катапульты или требушета.

По мнению Тонио Андраде из Университета Эмори в Атланте, который не участвовал в открытии, находка демонстрирует удивительное разнообразие раннего порохового оружия, использовавшегося во времена династии Мин. Он считает, что династия Мин была первой в мире "пороховой империей".