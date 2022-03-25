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ВБ разместил бонды на $150 млн для восстановления популяции черных носорогов

ВБ разместил бонды на $150 млн для восстановления популяции черных носорогов Всемирный банк (ВБ) разместил пятилетние облигации на сумму 150 млн долларов для финансирования программы сохранения и увеличения популяции черных носорогов в ЮАР.
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25 марта 2022 г. 16:16
ВБ разместил бонды на $150 млн для восстановления популяции черных носорогов

Всемирный банк (ВБ) разместил пятилетние облигации на сумму 150 млн долларов для финансирования программы сохранения и увеличения популяции черных носорогов в ЮАР.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", доход держателей бумаг будет зависеть от темпов роста популяции животных в южноафриканском национальном парке Эддо (Addo Elephant National Park) и природном заповеднике Great Fish River Nature Reserve.

Вместо выплаты купонов по облигациям ВБ будет перечислять средства на программы восстановления популяции животных, а держатели бумаг будут получать платежи от Глобального экологического фонда (GEF) в зависимости от достигнутых в рамках этих программ результатов. Максимальные выплаты по бондам возможны в случае, если популяция черных носорогов будет расти более чем на 4% в год.

Согласно данным ВБ, популяция черных носорогов в мире в настоящее время составляет всего 2,6 тыс. животных. В 70-е годы она составляла порядка 65 тыс., а в прошлом достигала 850 тыс.

Если программа окажется успешной, она может быть расширена с целью защиты популяций черных носорогов в Кении, а также других видов животных, в том числе львов, тигров, горилл и орангутангов, отмечают в ВБ.

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