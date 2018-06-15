Ватикану передали редкую копию письма Колумба об открытии Америки

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Посол США Каллиста Гингрич в четверг, 14 июня, передала одну из первых копий письма Христофора Колумба конца XV века в ватиканскую библиотеку.

Как передает Report, ранее экземпляр был украден из апостольской библиотеки Ватикана и заменён подделкой.

Агентство Associated Press сообщает, что это третий подобный возврат за последние годы.

Письмо является одной из нескольких десятков переписанных копий оригинального письма Колумба, которое он написал на испанском языке в апреле 1493 года испанским монархам Фердинанду и Изабелле.