Валерий Меладзе подал заявление на получение гражданства Грузии

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Известный российский певец Валерий Меладзе обратился в министерство юстиции Грузии с просьбой предоставить ему гражданство страны. Как передает Report со ссылкой на информационное агентство GHN (Georgian News Agency), Валерий Меладзе гостил в Грузии, в частности в Батуми, где 18-19 августа певец принял участие в концерте, посвященном 80-летию Вахтангу Кикабидзе. Певец прогулялся по Батуми, и побывал в гостях в семье близких. Валерий Меладзе родился в 1965 году в Батуми.

С 15 августа в Грузии вступили в силу поправки к закону "О гражданстве", в соответствии с которым уроженцы страны могут обращаться в соответствующие ведомства с просьбой о восстановлении гражданства Грузии, утраченного в результате получения гражданства другой страны. Поправки были инициированы в связи недавними изменениями в конституции. Для восстановления гражданства уроженцы Грузии должны до 31 декабря 2020 года обратиться в действующее при минюсте страны Агентство развития государственных сервисов.