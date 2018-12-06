В зоопарке Берлина родился белый медвежонок - ВИДЕО

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ В одном из зоопарков Берлина белая медведица по кличке Тоня родила медвежонка.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте зоосада.

По словам сотрудников зоопарка, размеры новорождённого не превышают размеров морской свинки.

Отмечается, что в настоящее время у посетителей учреждения нет возможности наблюдать за животными, так как они находятся в укрытии и выйдут оттуда лишь весной.