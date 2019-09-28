В Южной Корее загорелось грузовое судно - ФОТО - ВИДЕО

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Не менее девяти человек пострадали при взрыве и последующем пожаре на грузовом судне в южнокорейском порту Ульсан.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

Около 10:51 по местному времени (05:51 по бакинскому времени) на грузовом судне Stolt Groenland под флагом Кайманских островов, на котором перевозили нефтепродукты, прогремел взрыв, после чего начался пожар. В момент инцидента на борту корабля находились 25 членов экипажа, все они были эвакуированы. Среди экипажа — десять россиян или украинцев, в том числе и капитан.

Огонь быстро распространился по корпусу судна и перекинулся на другой, пришвартованный рядом, грузовой корабль Bow Dalian под флагом Сингапура. На борту судна находился 21 член экипажа, их национальная принадлежность неизвестна. Они также были эвакуированы.

В настоящее время ведутся работы по тушению пожара на обоих судах и предпринимаются меры по недопущению распространения огня на соседние корабли.